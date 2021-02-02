«А это Егорушка!»: Лобода в блестящем наряде с глубоким декольте появилась на съемках «Голоса»

Певица в первый день съемок с радостью пообщалась с коллегами. Им предстоит отобрать участников в свои команды.

Светлана Лобода в минувшем году смогла отдохнуть с семьей. Обычно певица круглый год находится на гастролях, но благодаря пандемии коронавируса, она несколько месяцев провела с дочками Евангелиной и Тильдой в Греции. А не так давно артистка устроила семейный отпуск, съезди с родными в Дубай и на Мальдивы. Там она смогла набраться сил перед очередными рабочими буднями.

Лишь накануне стало известно, что Лобода вернулась в шоу «Голос. Дети» в качестве наставницы. Она призналась, что много лет отказывалась участвовать в проекте, но письма от родителей ее переубедили. И вот 2 февраля состоялись первые съемки. Одной из первых появилась в студии Агата Муцениеце — соведущая Дмитрия Нагиева. Девушка похорошела после развода.

Отдохнувшая Светлана тоже смогла всех впечатлить. Она села в заветное кресло в сверкающем наряде темно-синего цвета расшитого пайетками. Платье с глубоким декольте подчеркнуло ее бюст. Девушка пообщалась с коллегами. Она повернулась к Басте, а потом к Егору Криду, который впервые участвует в шоу.

«Дорогие друзья! Первый день! Маэстро Василий, смотрите, какой он симпатяга. А это Егорушка! Егорушка, видите, какой он кудрявый! Обаяшка! И мы продолжаем», — объявила звезда.

Поклонники восхитились красотой певицы. Многие не скрывали радости, что она вернулась. Теперь зрители предвкушают «слепые прослушивания» и надеются, что восьмой сезон проекта будет ярким и насыщенным.

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