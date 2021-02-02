«Комплексую! Очень мощные руки»: похудевшая на 25 кг Ида Галич недовольна своей внешностью

Блогер и телеведущая призналась, что не уверена в себе.

Ведущая телеканала «Пятница!» Ида Галич, безусловно, одна из самых успешных девушек нашей страны. На ее Instagram подписаны без малого семь миллионов человек, Ида ведет красивую и комфортную жизнь, ведь она входит в число блогеров, которые зарабатывают больше всех в Instagram.

Не так давно билборды с изображением Иды Галич были размещены по всей Москве.

Между тем, у этой, как может показаться на первый взгляд, очень уверенной в себе девушки, есть комплексы. Ида Галич призналась, что не очень довольна своей внешностью.

«Периодически комплексую из-за отдельных частей своего тела. То мне кажется, что у меня большой нос, то — что очень мощные руки. Что касается билбордов, то не буду скрывать — конечно, приятно, что девочка с неидеальным носом, раскосыми глазами, расщелинкой между зубов украшала новогоднюю Москву», — поделилась Ида Галич.

Год назад теледива родила сына Леона, набрав за беременность 25 килограммов. Благодаря самодисциплине и силе воли Ида за несколько месяцев от них избавилась. Совсем скоро Галич вместе с Леоном и родителями переедет в роскошный особняк.

С мужем Аланом Басиевым Ида, как известно, рассталась. Но Алан принимает активное участие в воспитании наследника и часто видится с маленьким Леоном.

«У Леона всегда будет только один отец, и он хороший отец – надеюсь и верю, что он таким и останется», — отметила Ида Галич в беседе с «Комсомольской правдой».

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