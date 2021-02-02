«Ножки – топ»: Вика Дайнеко запечатлелась на белоснежной яхте в мини-платье цвета вечернего неба

Виктория Дайнеко первые недели этого года провела в райском месте, звезда отдыхала на Мальдивах. Не так давно она уже вернулась в Москву, но судя по всему, каникулы настолько запали ей в душу, что она продолжает делиться фотографиями с экзотических островов в Instagram. Приятные воспоминания возвращают Викторию Дайнеко в беззаботные дни на берегу теплого Индийского океана, а у подписчиков вызывают приступы белой зависти и восхищения красивыми кадрами.

Вика Дайнеко поделилась снимком, на котором запечатлена во время прогулки на яхте. Певица явно отлично знает преимущества своей фигуры и прекрасно осведомлена о том, что ноги – это ее украшение. Вика выбрала для прогулки мини-платье цвета вечернего неба, а на белом диванчике яхты разместилась так, чтобы были видны ее стройные ножки. Порыв ветра развевает волосы звезды. Выглядит все очень волнующе.

«Все живет своей жизнью, и мои волосы тоже», — подписала снимок Виктория Дайнеко.

Подписчики певицы тут же принялись делать ей комплименты.

«Классные ножки», «Очень красивая», «Ножки – топ», «У них красивая жизнь», — высказываются в Сети.

Смотрите также