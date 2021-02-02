«Отойди от нее!»: Губерниев вспомнил, как «группа иступленных женщин» отогнала его от Загитовой

По словам телеведущего, он бы хотел когда-нибудь поработать с олимпийской чемпионкой в паре на ледовом шоу.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff вспомнил, как на одном из ледовых шоу, которое он вел в Москве на «ЦСКА Арене», он подошел к фигуристке Алине Загитовой и столкнулся с гневом ее фанатов.

«Группа исступленных женщин с трибун заорали мне: «Отойди от нее!» То есть они ждали момента, чтобы я к ней подошел, чтобы заорать «Отойди от нее». Это фантастика! Я люблю вас! Я говорю: «Алин, ну насчет, там…», она: «Нет-нет, у меня все нормально». Она еще немножко просто стесняется». Дмитрий Губерниев

Как отметил комментатор, он бы хотел поработать вместе на каком-нибудь ледовом шоу с Алиной Загитовой. Ему был бы интересен такой опыт. По словам Губерниева, Загитову он считает бывшей спортсменкой, потому что она приостановила карьеру.

Напомним, что Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Пока больше на официальных стартах она не появлялась. Подопечная Этери Тутберидзе при этом участвует в ледовых мюзиклах и проектах. Так, вместе с Алексеем Ягудиным она вела шоу «Ледниковый период».

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