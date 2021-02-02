«Вернись»: Дава записал трек о любви и расставании после размолвки с Бузовой

Блогер впервые прервал молчание. Он решил вылить всю свою боль в творчество.

Ольга Бузова после расставания с Дмитрием Тарасовым долго не могла обрести личное счастье. Лишь в 2019 году она встретила блогера Даву, с которым у нее завязался роман. Он был первым мужчиной, которому телеведущая доверилась после развода. Казалось, что дело идет к свадьбе. Блогер осыпал девушку подарками, а она помогла ему стать знаменитым. Он даже записал трек с Филиппом Киркоровым.

Но в 2021 году Ольга в свой день рождения объявила о расставании с Давой. Подробностями произошедшего девушка делится не стала. Блогер также хранит молчание. Примечательно, что они по очереди жалуются на здоровье. Манукян вывихнул плечо, а Бузова приехала в детокс-клинику из-за стресса.

Обо, ко всему прочему, с головой погрузились в творчество. Пока телеведущая только готовит новую песню, Дава уже выпустил свежий трек и попросил публику оценить его творчество. Фанаты сразу поняли, что песня посвящена Бузовой.

«Обнулила нас. Скоро…» — написал артист.

Он добавил эмоджи в виде медведя. Именно медвежонком его называла Ольга. В слезливом треке говорится о расставании. «Ты обнулила плей-лист. Ты обнулила нас. Мой старый плеер завис, повторяет: вернись! Сто измученных раз», — спел Дава.

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