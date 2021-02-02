«Мы реально спали друзьями»: Бузова смешно оговорилась, вспоминая отношения с Батрутдиновым

Часть поклонников звезды уверена, что из них получилась бы прекрасная пара.

Певица и телеведущая Ольга Бузова, которая не так давно рассталась после полутора лет отношений с блогером Давидом Манукяном, в Instagram пообщалась со своими многочисленными поклонниками. Один из пользователей спросил ее, в каких она сейчас отношениях с комиком Тимуром Батрутдиновым.

«Оля, как ты относишься к Тимуру Батрутдинову? Из вас получилась бы прекрасная пара. Это уже вся страна заметила. Почему вы френдзоните друг друга до сих пор не понятно».

«Между нами ничего не было и уже не может быть! Мы реально спали друзьями». Ольга Бузова

Судя по всему, Ольга Бузова хотела написать, что они с Батрутдиновым стали друзьями, но допустила смешную ошибку в одну букву.

Напомним, что Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов действительно одно время даже вместе отдыхали на курортах и размещали красивые совместные снимки. Тогда и пошли слухи об их романе.

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