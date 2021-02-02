«Их ждет провал, быстрый и позорный»: Комиссаров высказался о будущем нового «Дома-2»

Надежда Ермакова рассказала в stories Instagram, что «Дом-2» возобновляет свою работу. А она задействована в проекте в качестве сотрудника кастинг-группы. И, хотя блондинка отказалась называть телеканал, где шоу возродит свою работу, Рустам Солнцев узнал через своих инсайдеров, что это «СТС Love». Об этом он эксклюзивно рассказал сайту Teleprogramma.pro.

Правда, шоумен не очень верит в успешное будущее шоу, мужчина считает, что без старых участников проект буквально обречен. Бывший продюсер «Дома-2» Валерий Комиссаров, мечтающий выкупить авторские права на него, тоже предрек программе неудачу.

«Если они возобновят сейчас съемки без моего участия, как продюсера и автора, то их ждет стопроцентный провал, неминуемый, быстрый и позорный», — сказал он в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

По словам Комиссарова, чтобы «Дом-2» вновь стал интересным, в нем нужно менять абсолютно все, а простой набор новых участников ничего не изменит. Старые жители периметра уже давно никому не интересны. «Зрителей надо постоянно удивлять, но, самое главное, шоу должно быть воспроизводимо. Нужно мыслить стратегически и понимать, что будет на проекте через полгода и год», — считает теледеятель.

По мнению Валерия, на шоу должна быть настоящая жизнь, а не нарисованная картинка. Делать это в условиях эфира дано не каждому. Комиссаров уверен, что только в его руках программу ожидает большой успех.

«Если ты не умеешь играть, у тебя вместо Бетховена выйдет хреновина. И если на ТНТ проект не работал, то на другом любом канале в сто тысяч раз меньше шансов, что он заработает», — полагает создатель шоу.

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