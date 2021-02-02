«Продолжаю дело Рыльского»: Харламов «занялся выпуском» мужского бальзама из струи бобра

Шоумен в очередной раз рассмешил своих подписчиков.

Шоумен Гарик Харламов в Instagram в очередной раз рассмешил своих подписчиков. Он поделился кадром с пачкой алтайского мужского натурального бальзама «Бобровая струя».

«Купил бобров. Начинаю выпуск струи. Продолжаю дело Григория Савельевича Рыльского из «Гусара». Струя бобровья». Гарик Харламов

«Бедный бобер», «Обязательно поделись результатом. Если динамика положительная, то будем все вместе раскручивать волшебное зелье. Отличная, наверное, штука», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гарик Харламов сыграл главную роль в популярном сериале «Гусар». По сюжету Григорий Савельевич Рыльский оказывается в XXI веке. При этом у него есть ценные разведданные для полководца Михаила Кутузова. Если он их ему не передаст, то существует вероятность проиграть Бородинскую битву, после чего Россия может погибнуть.

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