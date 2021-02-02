Уже не ТНТ: Рустам Солнцев рассказал, куда перешел «Дом-2»

Надежда Ермакова рассказала в личном блоге своим подписчикам, что проект «Дом-2» возрождается, и она уже начала работать в кастинг-группе, отбирая участников для телестройки.

Экс-звезда шоу не стала комментировать эту новость сайту Teleprogramma.pro, а вот Рустам Солнцев поделился с нами своими соображениями. Изначально он усомнился в правдоподобности этого сообщения, заметив, что блондинка любит порой присочинить ради красного словца. И в принципе шоумен считает, что ничего нового и интересного в программе уже не придумаешь.

Однако чуть позже от своих инсайдеров Рустам узнал, что все-таки проект начинает новую жизнь на другом канале.

«Вроде как они перешли на «СТС Love». И требование канала — сделать все, как на первых программах «Дома-2». Но первые выходы — волшебство, которое последние программы утеряли уже лет как восемь. Нельзя сделать первый «Дом-2» без Рустама Солнцева, Мая Абрикосова и Алены Водонаевой. И без волшебства! Причем в прямом смысле этого слова, как в Хогвартсе. Я боюсь, что это будет то же, что последние 8 лет, — кошмар», — рассказал эксклюзивно Teleprogramma.pro шоумен.

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