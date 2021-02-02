«Всегда был одиночкой. Сейчас такой. И всегда буду»: Крид объяснил, почему не собирается жениться

Рэпер Егор Крид в сторис Instagram объяснил, почему в ближайшем будущем не собирается жениться.

«Всегда был одиночкой. Сейчас такой. И всегда буду».

Егор Крид

Напомним, что музыканту регулярно приписывают всевозможные романы. Последней, с кем его «поженили» журналисты стала молодая и очень перспективная блогерша и тиктокерша Валя Карнавал. Позже стало известно, что их связывают только дружеские отношения. При этом они действительно в последнее время много времени проводят вместе.

Напомним, что Егор Крид в свое время был главным героем популярного шоу «Холостяк» на канале ТНТ. Победительницей проекта с его участием стала красавица Дарья Клюкина. Правда, отношений после шоу они построить не смогли. Как рассказывал Егор Крид, им удалось расстаться друзьями. Позже девушка вышла замуж за топ-менеджера Владимира Чопова. Их свадьба с шиком прошла в сентябре 2019 года.

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