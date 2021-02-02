Юная невеста: Монеточка в пышном платье из органзы с ниспадающими рукавами появилась на свадебной вечеринке

Монеточка в 2018 году стала популярной певицей. Девушка даже приняла участие в шоу Ивана Урганта. Теперь она не только поет, но и снимается в кино. А не так давно артистка выпустила третий альбом. Настала идиллия и в ее личной жизни. Лиза Гырдымова (Настоящее имя певицы, — Прим. ред.) в начале года официально оформила отношения со своим возлюбленным Виктором. А спустя месяц они устроили банкет.

Влюбленные собрали в ресторане около 70 человек. Среди них было много известных персон: Екатерина Варнава, Александра Бортич, а также Сергей Бурунов. 22-летняя невеста на этот раз облачилась в пышное белое свадебное платье из органзы с ниспадающими рукавами-фонариками. Жених предпочел надеть брюки, рубашку и жилетку. Они кружились в танце, принимали поздравления и веселились до утра.

Бурунов произнес речь, в которой отметил, что двери его дома всегда открыты для пары. Он познакомился с Лизой на съемках сериала «Родные», где она играла его дочку.

«Я рад, что судьба меня свела и с Лизой, и с Витей, что мы подружились! Буду ходить в гости к вам! Так здорово, что этот проект нас свел с тобой! Ты невероятная! Совет да любовь!» — заявил актер.

К слову, поклонники оценили наряд Монеточки. Многие отметили, что еще не видели ее такой красивой. При этом фанаты вспомнили, что такое же платье было у Нюши, но не на настоящей свадьбе, а в клипе с Егором Кридом.

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