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«Обычно свекровь этим занимается»: Чехова объяснила, почему не будет критиковать жену Баблишвили

Как отметила телеведущая, она безумно рада за бывшего мужа.

«Обычно свекровь этим занимается»: Чехова объяснила, почему не будет критиковать жену Баблишвили
Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Анфиса Чехова заявила, что счастлива за своего бывшего мужа, актера Гурама Баблишвили, и его новую жену Юлию, которая сейчас находится в положении и скоро подарит мужчине наследника.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова. Фото: Globallookpress.com

«Во-первых, я не мать, чтобы жаловать или не жаловать его женщин, — обычно свекровь этим занимается. Во-вторых, мы расстались на нормальной ноте, никто ни к кому не имеет никаких претензий, мы разошлись по обоюдному согласию, соответственно, я радуюсь за него, когда вижу огонь в глазах».

Анфиса Чехова

Как отметила Чехова, Баблишвили и его новая жена подходят друг другу. По словам телеведущей, Юлия — хорошая девчонка. Она нашла, к примеру, общий язык с общим сыном Чеховой и Баблишвили Соломоном. Звезда уверена, что актер будет долгие годы счастлив около своей новой жены, с которой они очень подходят, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили расстались в 2017 году. В официальном браке они состояли всего два года.

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