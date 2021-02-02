«Какие загорелые люди»: Крутой, Басков, Меладзе и другие звезды повеселились на банкете у Лещенко

Артист с размахом отметил 79-летие. Он собрал родных и близких в ресторане, где не обошлось без поздравлений и песен.

Лев Лещенко в марте прошлого года попал в больницу с женой Ириной. Тогда артист находился под наблюдением врачей. Позже выяснилось, что он заболел коронавирусом, но вскоре ему удалось победить недуг. После этого певец редко появлялся на публике. 2 февраля Лев Валерьянович отметил день рождения. Народному артисту исполнилось 79 лет. По такому случаю он устроил банкет в одном из столичных ресторанов.

Так как в Москве недавно были сняты карантинные меры, Лещенко собрал родных и друзей. Появился на вечеринке и Игорь Крутой, который только вернулся из отпуска.

«Какие загорелые люди! Е-мае!» — восхитился именинник.

Лещенко обнял друга, а также принял подарок. Потом Крутой прошел дальше и поздоровался с женой певца. После этого гости уже расселись за столики и выслушали речь виновника торжества.

«Я очень рад, что вы сегодня пришли! Я очень вас люблю, ценю и радуюсь каждой встрече с вами. У меня юбилей в следующем году. Не буду говорить, сколько мне лет, потому что все сразу будут говорить: не верим, не верим! На самом деле, мне будет 80 лет. Посмотрите на меня!» — произнес артист.

Он также исполнил одну из своих песен. Среди гостей были Валерий Меладзе, Ида Достман, Владимир Винокур и даже Николай Басков, который упрекнул Крутого, ходящего везде с камерой.

«Ой, все! Начинается порционная съемка! Человек просто живет этим! Как все было, когда у тебя кнопочный телефон был? Ну надо переходить обратно! Хватит уже», — заявил «золотой голос России».

Ближе к ночи гости стали петь в караоке. Не упустил возможности блеснуть перед публикой и Винокур.

«Какое счастье иметь друга, которого боготворит вся страна, в которого влюблены все женщины, который для ветеранов является просто символом Победы!! Дорогой мой Левушка! Здоровья тебе, востребованности и аншлагов, красивых песен и любви!!» — написал в соцсети Крутой.

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