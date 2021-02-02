«Мне радостно и страшно»: звезда «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос призналась, что опять беременна

Победительница 16-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ Виктория Райдос сообщила, что беременна в третий раз. С мужем Василием она уже воспитывает дочь Варвару и сына Захара.

В личном блоге участница телепроекта обнародовала фото с уже внушительным животиком и обратилась к своему будущему наследнику с трогательными словами.

«Сейчас мы делим с тобой все. А больше на данный момент и не надо. Ни тебе, ни мне. Ведь скоро, ох, насколько скоро, ты появишься на свет. Но мы и дальше будем вместе. Мы перестанем быть единой плотью, но не расстанемся. Когда я думаю об этом, мне и радостно, и страшно. Но больше, конечно, радостно. Я увижу тебя, полюблю еще сильнее, если это только возможно», — написала она.

Женщина заметила, что хочет сказать своему чаду очень многое, и что она уже заранее любит каждую складочку на его теле. Быть мамой — это благодать, считает Виктория.

Отметим, что Райдос всегда до последнего скрывает свои беременности, прекращая в определенный период появляться в свете. На просторах интернет-пространства она обычно начинает делать портретные снимки, не показывая живот.

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