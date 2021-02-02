«Мы познакомились в университете Нью-Йорка»: дочь Заворотнюк об «американском» бойфренде

Как отметила Анна, они вместе с молодым человеком уже шесть лет.

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram пообщалась со своими подписчиками и ответила на самые интересные вопросы. В том числе и о личной жизни. Отметим, что многие поклонники девушки всегда считали, что она встречается с неким американцем.

«Мы познакомились в университете Нью-Йорка. Вместе уже шесть лет». Анна Заворотнюк

«Ваш молодой человек американец?» — задали поклонники вопрос девушке.

«Нет. Он из Москвы. Просто учился за границей», — заметила Анна Заворотнюк.

Напомним, что после возвращения из Америки Анна Заворотнюк жила в шикарном доме матери в поселке Крекшино. Недавно она рассказала, что приобрела квартиру в Москве. У модели есть брат Майкл и младшая сестренка Мила, кроха появилась на свет в браке Анастасии Заворотнюк с фигуристом Петром Чернышевым.

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