«Как я его люблю, это ужас!»: Максакова разрыдалась в студии «Судьбы человека», говоря о Вороненкове

По словам оперной дивы, таких людей она никогда не встречала.

Оперная певица Мария Максакова разрыдалась в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», когда начала рассказ о своем муже, политике Денисе Вороненкове.

«Он искренне и неподдельно считал, что я великая. Он говорил, что я его поразила благородством своей души. Там отношения были очень глубокие». Мария Максакова

Как отметила Максакова, она безумно любила мужа. «Это был первый и единственный человек, который встал за меня. Я не ждала от него подлости и предательства, похищения своих детей, как от бывшего мужа Владимира Тюрина. Он подарил мне на свадьбу квартиру и сказал, чтобы я ни в чем не нуждалась. У меня к нему чувство такой благодарности. Он поставил меня на пьедестал. Он заставил всех считаться со мной, включая Тюрина. Как же я его люблю, это ужас!» — заявила она.

Денис Вороненков трагически погиб в Киева в 2017 году.

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