«Ударил меня в бок и сломал два ребра»: Максакова объяснила, почему рассталась с Тюриным

Певица Мария Максакова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свое знакомство с гражданским мужем, бизнесменом Владимиром Тюриным, и их расставание.

«Володя настойчиво ухаживал, долго добивался. Он увидел меня в программе «Пока все дома». Он старше на 19 лет. Он мне изрядно заморочил голову. Я подумала, что именно этот человек и будем тылом, моей надежной спиной. Он правильно начал разговор с моей мамой. Я их познакомила, и мать начала говорить, что у нее в молодости был звонче голос, чем у меня. А он ей сказал: «И, наверное, вы были выше». После этого у мамы настроение испортилось. Володя, надо признать, неплохой психолог. Он прошел десять лет тюрем и лагерей. Всегда говорил, что невиновен». Мария Максакова

Как отметила певица, гражданский муж ее регулярно избивал. «Однажды он ударил меня в бок и сломал два ребра. Он делал все, чтобы моей карьеры не было. Он не хотел, чтобы я выступала. Хотел, чтобы я сидела дома и варила супы, а также воспитывала ребенка», — заявила Мария Максакова.

Напомним, что Мария Максакова родила двух детей от Владимира Тюрина. При этом сейчас она лишена возможности видеть своих наследников.

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