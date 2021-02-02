Максакова вспомнила, как Таривердиев взял вину на себя за сбитого насмерть ее мамой человека

Как отметила певица, по сюжету той истории в будущем был снять фильм «Вокзал для двоих».

Певица Мария Максакова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как, по некоторым данным, поэт Микаэл Таривердиев взял вину на себя за сбитого насмерть ее мамой, актрисой Людмилой Максаковой, человека.

«Он был в нее влюблен. В воспоминаниях он писал, что болен Людмилой. У них были серьезные отношения. Просто там случилась роковая авария, которая легла позже в фабулу фильма «Вокзал для двоих». На 9 Мая они ехали в машине и сбили насмерть молодого военного. За рулем была на самом деле мама, но он решил ее защитить и взял все на себя. Мама говорит, конечно, что за рулем был он». Мария Максакова

Как отметила Максакова, ее мать в те годы только училась водить машину. «Он был на нее сердит в тот роковой день. Приревновал к кому-то в доме актера. Он выпил рюмку или две водки. Сбил якобы человека в нетрезвом состоянии. Многие допускали, что мама была за рулем. Маме эта история, конечно, не нравилась. После этого они расстались. Он получил срок», — заметила Мария Максакова.

Напомним, что Микаэл Таривердиев написал музыку к таким фильмам, как «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы, или С легким паром». Он ушел из жизни в 1996 году.

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