Умер отец звезды шансона Кати Огонек, открывший ее талант

1 февраля стало известно о смерти отца певицы шансона Кати Огонек, которая умерла в 2007 году. О кончине Евгения Пенхасова, которого в музыкальных кругах называли просто Семенычем, сообщила в Instagram продюсер Елена Бейдер, дружившая с ним 10 лет.

«Сердце разрывается… Прости… И я тебя прощаю…» — написала женщина.

Как передает «Комсомольская правда», отец Кати Огонек (настоящее имя — Кристина Пенхасова) до последнего дня скорбел о дочери. В свое время Евгений работал с ансамблем «Самоцветы», и именно он разглядел в наследнице задатки будущей певицы. Мужчина попросил своего друга, поэта-песенника Александра Шаганова, написать первую песню для девушки, и в 16 лет Кристина уже переехала в Москву, чтобы начать музыкальную карьеру.

Молодая артистка довольно быстро стала звездой шансона и взяла себе псевдоним Катя Огонек. У нее было много концертов и альбомов, но сама девушка оставалась скромной и простой по натуре, на заработанные деньги содержала родителей. Трагедия настигла ее на пике славы, в октябре 2007 года певица умерла от отека легких и острой сердечной недостаточности. Поговаривали, что она страдала то ли от цирроза печени, то ли от эпилепсии.

Кстати, у артистки осталась дочь Валерия, которая сейчас тоже пробует себя в шансоне. Девушка взяла себе псевдоним Лера Огонек и записала песню в память о матери.

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