«Счастливая макака»: Муцениеце показала реакцию дочки на новость об участии Крида в «Голосе»

Певец станет наставником в проекте для детей.

Егор Крид станет наставником в новом выпуске проекта Первого канала «Голос. Дети». Кумир молоденьких девушек и юных девчушек тем самым наверняка сделал их чуточку счастливее. По крайней мере, одну леди точно — дочь актрисы Агаты Муцениеце.

Ведущая проекта, узнав об этом на работе, сообщила радостную весть четырехлетней наследнице Мие.

«Ты знаешь, кто со мной в наставниках будет? Егор Крид!» — с восторгом сказала экс-жена Павла Прилучного, явно ожидая яркой реакции от дочки.

Малышка буквально онемела, услышав это, раскрыв от удивления рот и широко распахнув глаза, а потом бросилась обнимать мать, буквально свалившись ей в ноги. Растроганная артистка пообещала познакомить Мию с музыкантом.

«Ну что, ты счастливая макака?» — спросила малышку Агата, а та радостно замахал головой в знак согласия.

Напомним, у Муцениеце от Прилучного также есть сын Тимофей. Отец после развода не забывает детей и каждые выходные старается их водить в какое-нибудь интересное место. Недавно они посетили веревочный парк и детский мастер-класс по лепке.

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