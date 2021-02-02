«Отец жил какой-то период времени на две семьи»: Мария Максакова рассказала о ссорах родителей

Как отметила оперная дива, папа то уходил от жены-актрисы, то снова возвращался к ней.

Оперная дива Мария Максакова, вернувшаяся не так давно в Россию из Украины, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о постоянных ссорах своих родителей.

«Они до конца так и не расстались. Папа думал уйти. Он уходил на какой-то определенный период времени, а потом возвращался. Это была форма перетягивания каната. Они за него просто боролись. Отец жил какой-то период времени на две семьи». Мария Максакова

Как отметила Мария Максакова, ее мать едва не потеряла самообладание, когда узнала об изменах мужа. «Ей уже было за 50 лет в тот момент. Ее раздражало, что общественное мнение о ней пошатнется. Все разобьется о банальную измену мужа. И сказочная жизнь обнажится рутинным образом», — заметила звезда.

Напомним, что матерью Марии Максаковой является известная актриса Людмила Максакова. Ее отец — немецкий предприниматель, родившийся в чешской Праге, Петер Андреас Игенбергс.

Смотрите также: