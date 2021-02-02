«Два дирижабля»: Горбань вальяжно снялась в постели, выпятив налитую грудь в лифчике

Мария Горбань не перестает радовать своих почитателей новыми интересными кадрами в социальных сетях. На сей раз актриса поделилась видео, на котором зафиксировала моменты своей работы. Оказалось, что в настоящий момент звезда «Кухни» занята в новом фильме, где в очередной раз предстает в образе секси-дивы.

В обнародованном клипе она томно возлежит в постели в шелковом лифчике терракотового оттенка, а вокруг нее действуют операторы. Некоторые фолловеры позавидовали киношникам, которые могут вот так запросто лицезреть такую красоту.

«Какие же у вас красивые формы! Словно два дирижабля», «Только ради этого я бы пошел работать в кино», «Вау-вау, полегче, Маша!», «Очень крупный план», «Самая лучшая актриса, обожаю Вас!», «Умоляю, скажите название фильма! Ради вас я готов смотреть все фильмы с вашим участием!» — прокомментировали пост фолловеры.

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