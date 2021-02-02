«Ложилась на овальный стол»: Людмила Максакова репетировала перед юной дочерью свои похороны

Как отметила Мария, она нередко в эти моменты плакала.

Оперная дива Мария Максакова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как ее мать, актриса Людмила Максакова, нередко репетировала перед дочерью собственные похороны. Причем Мария тогда была еще совсем юной и с неокрепшей психикой.

«Мама моя всегда волновалась, как ее будет воспринимать публика. У нее нередко в связи с этим был стресс. Она всегда хотела успеха, но бурный успех был не всегда. Иногда она снимала стресс путем шампанского и белого вина. И как-то она посчитала, что я созрела для восприятия мира. Порой она ложилась на большой овальный стол, который достался ей от бабушки. И говорила: «Ты должна ехать на грузовике следом за катафалком и играть «Адажио» Альбинони».

Мария Максакова

Как отметила Максакова, она в эти моменты плакала. «Мы репетировали ее похороны регулярно. Может, зритель был не так восприимчив. Может, не так все, как надо, шмыгали носом в театре», — сказала Мария Максакова.

Напомним, что сейчас Мария Максакова не общается с мамой. Актриса не простила дочь, что она уехала пять лет назад на Украину со своим мужем, политиком Денисом Вороненковым, который трагически погиб в Киеве.

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