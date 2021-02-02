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«Вместе шли в строю «Бессмертного полка»: что сказал Путин у могилы Ланового

Президент приехал на Новодевичье кладбище вечером после похорон народного артиста.

«Вместе шли в строю «Бессмертного полка»: что сказал Путин у могилы Ланового
Владимир Путин и Василий Лановой. Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин посетил могилу актера Василия Ланового на Новодевичьем кладбище столицы. Туда он приехал изначально, чтобы почтить память первого президента России Бориса Ельцина, который похоронен там же. Заметим, что 1 февраля Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет.

Василий Лановой
Василий Лановой. Фото: Globallookpress.com

«Не то чтобы были близки, мы были хорошо знакомы. Действительно, в последние годы всегда шли вместе в строю «Бессмертного полка». Лановой оставили яркий след в искусстве и, можно сказать, в судьбах очень многих людей».

Владимир Путин

По словам Владимира Путина, те образы, которые создавал актер, влияли на воспитание целых поколений. Как заметил президент, ему очень жаль, что такой талантливый актер ушел из жизни, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что Василию Лановому на момент смерти было 87 лет. Он еще в прошлом году заболел коронавирусом. Казалось, что коварную болезнь он победил, но в итоге именно от ее последствий он и умер.

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