«Вместе шли в строю «Бессмертного полка»: что сказал Путин у могилы Ланового

Президент России Владимир Путин посетил могилу актера Василия Ланового на Новодевичьем кладбище столицы. Туда он приехал изначально, чтобы почтить память первого президента России Бориса Ельцина, который похоронен там же. Заметим, что 1 февраля Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет.

«Не то чтобы были близки, мы были хорошо знакомы. Действительно, в последние годы всегда шли вместе в строю «Бессмертного полка». Лановой оставили яркий след в искусстве и, можно сказать, в судьбах очень многих людей». Владимир Путин

По словам Владимира Путина, те образы, которые создавал актер, влияли на воспитание целых поколений. Как заметил президент, ему очень жаль, что такой талантливый актер ушел из жизни, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что Василию Лановому на момент смерти было 87 лет. Он еще в прошлом году заболел коронавирусом. Казалось, что коварную болезнь он победил, но в итоге именно от ее последствий он и умер.

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