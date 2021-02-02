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«Много кушала»: располневшая Черно в платье-футляре устроила домашние танцы

Экс-звезда «Дома-2» пожаловалась, что немного прибавила за выходные.

«Много кушала»: располневшая Черно в платье-футляре устроила домашние танцы
Саша Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_officiall/

Недавно бывшие участники шоу «Дом-2» на ТНТ Саша Черно и ее муж Иосиф Оганесян организовали пышную вечеринку в честь 6 месяцев своего сына Стефана.

Молодые люди не поскупились и пригласили домой аниматоров, которые развлекали гостей шоу мыльных пузырей, играми, викторинами и танцами в мишуре. Правда, виновник торжества не слишком-то понял, зачем весь этот шум вокруг, и в самый разгар торжества решил прилечь на ковер и поспать.

Впрочем, взрослых праздник вполне устроил, они веселились не меньше детей. А для Саши Черно был к тому же дополнительный повод для счастья — несмотря на обильный стол, ей удалось совсем немного поправиться за выходные, всего на какие-то полкило. По этому поводу девушка даже устроила танцы напротив домашнего зеркала, облачившись в платье-футляр.

«Много кушала»: располневшая Черно в платье-футляре устроила домашние танцы
«Много кушала»: располневшая Черно в платье-футляре устроила домашние танцы. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_officiall/

«Когда в выходные много кушала, а прибавила всего 500 граммов», — подписала блогер обнародованные кадры.

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