«У меня на руке кольцо «Спаси и сохрани»: Соня Присс опровергла слухи о замужестве

Звезда «Серебряных коньков» заявила, что в ее жизни есть любимый мужчина, но он непубличный человек.

Звезда картины «Серебряные коньки» Софья Присс в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Многие пользователи считали, что молодая актриса замужем, потому что ранее заметили кольцо на ее руке.

«Это ложь. У меня на руке кольцо «Спаси и сохрани». Софья Присс

Как отметила Софья Присс, в ее жизни есть молодой человек, но он не публичная личность, поэтому показывать совместную фотографию с ним она в ближайшее время не будет.

Напомним, что Софья Присс не так давно получила еще одну важную роль для развития своей карьеры в кинематографе. Она заменила в украинском сериале «Крепостная» актрису и свою коллегу Екатерину Ковальчук.

Сейчас, кстати, полным ходом идут съемки нового сезона ленты. Сама Ковальчук желала Присс успехов на съемочной площадке. Она просила не примешивать в эту историю политику, отвечая на вопрос, почему покинула проект.

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