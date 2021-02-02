Мгновение любви: Ковальчук в шубе Тедди оттенка латте запечатлелась с мужем на испанском пляже

Юлия Ковальчук не стала поддерживать звездный тренд на Мальдивы, а отправилась с мужем Алексеем Чумаковым и дочкой Амелией отдыхать в Испанию. И хотя пляжного сезона здесь явно пока еще нет, семья вполне довольна своей поездкой.

Певица сообщила, что на юго-западе Европы сейчас прекрасная погода, однако местные жители несколько напуганы пандемией коронавируса. Кроме того, за несоблюдение принятых в связи с эпидемией правил здесь берут серьезные штрафы. К примеру, за появление на людях без защитной маски здесь требуют 600 евро.

Прибыв на место своего отдыха, семья, конечно же, поспешила к морю. Здесь Юлия обратила внимание на местную молодежь, которая развлекалась хождением по канату, натянутому между пальмами. На видео, которое артистка обнародовала в личном блоге, слышалось лепетание ее трехлетней наследницы, которую звезда старательно скрывает от пытливой публики. Естественно, что и в этот раз Юлия не показала фолловерам девочку.

А вот фото с любимым мужем Ковальчук поделилась охотно, она запечатлелась на пляже, улегшись на песок прямо в модной шубке Тедди оттенка латте. Звезда примерила ее с джинсами, кроссовками и бейсболкой. На лице у певицы не было ни грамма макияжа.

«Ради таких мгновений можно потерпеть многие трудности», — подписала она кадр.

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