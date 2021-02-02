«Хотят видеть улыбающуюся маму»: Алиса Казьмина заявила, что живет только ради детей

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина заметила, что будет стремиться быть намного лучше для своих наследников.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, журналистка Алиса Казьмина в Instagram призналась, что сил бороться с тяжелой болезнью ей придают ее любимые дети.

«Буду стремиться просто быть каждый день немного лучше для своих детей. А главное — здоровой. Ведь для них, что через полгода, что завтра выздоровлю — не имеет значения. Они не ждут. Они живут, чтобы только видеть улыбающуюся маму». Алиса Казьмина

«Дай вам бог здоровья и счастья женского», «Вы очень красивая девушка. Не забывайте этого. Все будет хорошо», «Удачи вам. Пусть сложится все, как задумали», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алиса Казьмина не так давно призналась, что у нее тяжелое аутоиммунное заболевание — васкулит. Из-за него она вынуждена закрывать от поклонников часть своего лица. При этом часть пользователей считают, что Казьминой просто сделали неудачную пластическую операцию. Добавим, что от Андрея Аршавина у нее есть дочь Есения. Спортсмен не помогает девушке в воспитании наследницы. Также у нее есть еще двое детей от предыдущих отношений.

Смотрите также: