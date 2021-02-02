Счастье и любовь в глазах: Марина Александрова предстала с мужем на «Женском стендапе»

Актриса старается не афишировать личную жизнь и редко появляется в свете с Андреем Болтенко.

38-летняя звезда сериала «Екатерина» Марина Александрова старается лишний раз не афишировать свою личную жизнь, поэтому ее появление в свете с близкими, а также публикации в Сети фотографий частного характера всегда воспринимаются публикой на ура.

Вот и на этот раз поклонники актрисы были рады увидеть свою любимицу на съемках-концерте канала ТНТ «Женский стендап». Артистку сопровождал ее муж режиссер Андрей Болтенко. Глаза известной брюнетки светились счастьем и любовью. Пара держалась весь вечер рядом и мило ворковала в перерывах.

О своем выходе в свет Марина не забыла сообщить своим подписчикам в Instagram, сделав редкое селфи с возлюбленным. Недавно вместе с сыном Андреем и дочкой Екатериной они провели время в Плесе Ивановской области, где, видимо, хорошо отдохнули и набрались романтических чувств. Звездная чета выглядела умиротворенно.

Напомним, для Александровой это второй брак. С 2008 по 2010 год она была замужем за актером Иваном Стебуновым. В настоящий момент он женат на служащей банка Елене Власовой. Девушка имеет схожий типаж с его экс-супругой.

Смотрите также