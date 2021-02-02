«Я никогда не желала ему зла!»: Ольга Бузова призналась, что давно простила Дмитрия Тарасова

Пара была в официальном браке около четырех лет.

Певица Ольга Бузова во время общения со своими поклонниками в Instagram заявила, что давно простила своего бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова.

«Я никогда не желала ему зла! Я давно его простила. Просто эта боль долго жила во мне. Его детям я тем более не желала зла. Дети вообще ни при чем».

Ольга Бузова

Напомним, что вместе Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова были около четырех лет. Когда футболист уходил от любимой девушки, то не оставил ей ничего. Певица признавалась, что начинала новую жизнь с нуля и очень сильно переживала по поводу расставания.

Сейчас Дмитрий Тарасов счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко, которая подарила ему двух детей. При этом у него есть еще дочка от первого брака. А вот с Бузовой у Тарасова общих детей на свет не появилось. Сама исполнительница не раз отмечала, что мечтает о ребенке.

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