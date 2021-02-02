Кто такой Даня Милохин и почему о нем все говорят
Видео
Профессиональный хакер рассказал, как защитить сотовый телефон от взлома
Видео

«Глаз не оторвать»: Климова с мокрыми волосами в купальнике-бандо изящно обнажила «ложбинку греха»

Звезда запечатлелась на пляже в уютном шезлонге.

«Глаз не оторвать»: Климова с мокрыми волосами в купальнике-бандо изящно обнажила «ложбинку греха»
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

43-летняя Екатерина Климова продолжает волновать умы поклонников. В своем возрасте и при наличии четверых детей она выглядит просто великолепно. Ее стройные длинные ноги, роскошные волосы, тонкая талия и чарующая линия декольте всегда под пристальным вниманием сильной половины человечества. И даже женщины не могут скрыть своего восхищения.

Екатерина Климова с детьми.
Екатерина Климова с детьми. Фото: instagram.com/klimovagram/

Новая публикация в ее фан-аккаунте — лишнее тому подтверждение. Почитатели таланта и внешности актрисы обнародовали фото звезды с отдыха. Она запечатлелась вместе со своими сыновьями и дочками на пляже, устроившись в шезлонге с мягким матрасом под навесом. Опытная артистка красиво вытянула ноги и чуть наклонилась, сделав эффектный акцент на рельефных ногах и зоне декольте, которую французы поэтично именуют «ложбинкой греха». О ней как-то эмоционально высказывался и историк моды Александр Васильев, считая эту зону одной из самых привлекательных у женщин.

«Глаз не оторвать, такая красивая», «Неземной красоты женщина», «Мать-героиня и детки сладкие», «Фантастической внешности актриса, в глазах утонуть можно», «Просто неподражаемая», — прокомментировали снимок пользователи Сети.

Смотрите также

Тэги

Екатерина КлимоваЕкатерина Климова личная жизньЕкатерина Климова последние новостиЗвезды в купальниках