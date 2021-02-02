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Чудовищное совпадение: Иошпе умерла на следующий день после выхода «Судьбы человека» с ее участием

Народная артистка России ушла из жизни в возрасте 83 лет.

Чудовищное совпадение: Иошпе умерла на следующий день после выхода «Судьбы человека» с ее участием
Алла Иошпе. Фото: Globallookpress.com

Знаменитая советская певица, народная артистка России Алла Иошпе умерла на следующий день после выхода программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» с ее участием. Эфир был показан 29 января, а на следующий день звезды не стало. При этом в студии она буквально светилась от счастья, рассказывая о своей жизни.

«Умерла Алла Йошпе — человек нереальной красоты и таланта. Хотела вырезать ее лицо из любимой фотки, потом поняла, что не могу, они одно целое. Дай бог Стахану здоровья и сил перенести эту потерю…»

Опубликовано Марией Арбатовой. Суббота, 30 января 2021 г.

Отметим, что первой о смерти Аллы Иошпе в «Фейсбуке» рассказала ее подруга, писательница Мария Арбатова.

«Умерла Алла Иошпе — человек нереальной красоты и таланта. Хотела вырезать ее лицо из любимой фотки, потом поняла, что не могу, они одно целое. Дай бог Стахану здоровья и сил перенести эту потерю».

Мария Арбатова
Алла Иошпе с мужем
Алла Иошпе с мужем. Фото: Globallookpress.com

Алла Иошпе была более полувека счастлива в браке с певцом Стаханом Рахимовым. Причем во время «Судьбы человека» она призналась, что увела его у другой. Выяснилось, что последние несколько недель перед смертью Алла Иошпе лежала в больнице из-за проблем с сердцем. Врачи делали все возможное, но спасти ее не смогли.

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Алла ИошпеМария АрбатоваПрограмма "Судьба человека"Стахан РахимовУмерла Алла Иошпе