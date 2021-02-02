«У каждого свое воспитание или его отсутствие»: Бузова отреагировала на гнев мамы Манукяна

Как отметила телеведущая, ее бы родители никогда не опустились до такого.

Певица и телеведущая Ольга Бузова во время общения со своими поклонниками в Instagram заявила, что была несколько удивлена словами в свой адрес со стороны матери блогера Давида Манукяна. Напомним, что женщина заявила, что якобы телеведущая злоупотребляет спиртными напитками и ведет разгульный образ жизни, поэтому ее сын и не смог такое терпеть.

«У каждого свое воспитание или его отсутствие. Мои родители не опустились бы и не опустятся до такого».

Ольга Бузова

Также она сказала, что после разрыва не общалась с Манукяном. Он также с ней на связь не выходил, чтобы принести извинения за свои действия. Как отметила певица, она изначально не хотела, чтобы об их романе кто-то узнал, но спустя несколько месяцев тайной связи Манукян потребовал публичности. По словам Бузовой, она все равно верит в любовь. В будущем она хочет родить ребенка. Не исключен вариант, что девушка возьмет малыша из детского дома.

Напомним, что Ольга Бузова и Давид Манукян прекратили свой роман спустя полтора года отношений. Звезда утверждает, что блогер ей изменял и даже бил. Сам Дава пока хранит молчание.

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