На стиле: Муцениеце вслед за Барановской приобрела трендовое пальто-халат в оттенке припыленной розы

Все больше звезд отдают предпочтение пальто-халатам. Александр Васильев рассказывал о моде на пальто-врачебные халаты, которые появились как дань уважения медикам, которые борются за жизни людей во время пандемии. Этот тренд поддержали Алсу и Лиза Арзамасова.

Также актуальны модели с мягким поясом, напоминая собой банный вариант. Ранее в такой модели ультрамаринового оттенка отметилась на улицах Москвы Юлия Барановская, а затем приобрела еще один экземпляр в оттенке кэмел. Он, по словам, Эвелины Хромченко визуально омолаживает образ женщины и никогда не выйдет из моды.

Агата Муцениеце тоже не отказалась от актуального пальто, выбрав буклированный вариант припыленно-розового тона. К слову, такие материалы идут далеко не всем. Ранее Васильев рассказывал, что «кудрявая» ткань зрительно полнит женщин и носить ее лучше стройным девушкам, которые не страдают избыточным весом и комплексами.

С модным пальто Муцениеце примерила светло-бирюзовый спортивный костюм, сформировав образ в духе спорт-шик.

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