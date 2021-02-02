«Когда-то я подражала маме, пыталась петь, как она»: дочь Алсу о сравнении с родительницей

По словам Микеллы Абрамовой, сейчас у нее уже свой стиль пения.

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова призналась, что ее часто сравнивают с мамой. Многие считают, что у них очень похожие голоса. Особенно, когда они поют субтоном. Для нее такое сравнение приятно. Она привыкла с детских лет слушать мамины песни.

«Есть среди них самые любимые. Когда-то я подражала маме, пыталась петь, как она. Сейчас у меня свой стиль, но то, что нас с мамой сравнивают, мне очень нравится. Мы ведь мама и дочка. Конечно, наши голоса чем-то похожи». Микелла Абрамова

Как добавила Микелла Абрамова, за последние несколько лет ее голос сильно изменился. Он стал более сильным. Девочка много занимается вокалом. Сейчас она с легкостью берет ноты, которые ей раньше и не снились.

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Напомним, что почти два года назад Микелла Абрамова угодила в скандал на шоу «Голос». После расследования выяснилось, что за нее был вброс голосов, сообщает «Комсомольская правда».

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