Лицом к лицу: Алина Загитова и Евгения Медведева вместе появятся на шоу «Вечерний Ургант»

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана в женском одиночном разряде по фигурному катанию Алина Загитова и серебряный призер тех игр Евгения Медведева столкнутся лицом к лицу в программе «Вечерний Ургант», которая выходит на Первом канале. Об этом говорится в анонсе выпуска.

Они расскажут про Кубок Первого канала. Спортсменки были выбраны капитанами команд на командном турнире, который пройдет в Москве с 5 по 7 февраля.

Отметим, что у двух прославленных фигуристок крайне напряженные отношения между собой. В свое время Евгения Медведева просила тренера Этери Тутберидзе «попридержать в юниорках» Алину Загитову, чтобы избежать конкуренции на Олимпиаде. Наставница на поводу у своей подопечной не пошла.

Напомним, что после игр в Корее Евгения Медведева уезжала в Канаду тренироваться к наставнику Брайану Орсеру. Правда, под его началом она каких-то значимых побед не одержала и предпочла вернуться в Россию.

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