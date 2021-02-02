«Рассветище!»: Галкин показал красивое солнце с алым отливом из окон своего замка

Для Максима Галкина его замок в деревне Грязь – не просто комфортабельный дом, это его сбывшаяся детская мечта, его крепость и духовный приют. Именно поэтому он много времени проводит в своем имении, наслаждаясь видами вокруг.

Часто артист наблюдает за происходящим вокруг прямо из окон, поднявшись на самые верхние этажи. От его пытливых глаз не ускользает ни одно изменение в природе. Яркая осень с желто-красной листвой, первый снегопад, дождь, движение солнца, — все фиксирует видеокамера звезды. Комик часто делится со своими подписчиками тем, что видит из своего замка.

В одном из последних постов он показал начало своего дня, которое ознаменовалось восхождением солнца ярко-красного цвета.

«Рассветище! Здравствуй день!» — прокомментировал он обнародованное видео.

Кстати, ранее артист рассказывал, что название деревни, в которой располагается его дом, вовсе не соответствует истине. В поселении чисто, красиво и благоустроенно. В настоящий момент Грязь стала еще и туристическим объектом, с некоторых пор сюда приводят людей целыми автобусами на экскурсию, чтобы показать со стороны жизнь Аллы Пугачевой и ее мужа.

Смотрите также