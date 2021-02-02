Безутешная вдова: Купченко во время похорон Ланового целовала гроб и еле стояла на ногах

В Москве состоялась церемония прощания с Василием Лановым, который умер в 87 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Церемония прощания прошла в его родном Театре имени Вахтангова, где его тело разместили на сцене в гробе со стеклянной крышкой.

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И во время гражданского обряда, и на отпевании в храме актриса держала себя в руках, но, когда тело с ее мужем привезли на кладбище, она уже не смогла сдержаться. Как пишет «Собеседник», вдова горько разрыдалась, с трудом держась на ногах. Ее под руки подхватил сын Александр и помог прийти в себя.

Ирина Петровна долго стояла у гроба, целуя его крышку и разговаривая в последний раз с супругом. От могилы ее увели родственники, женщина шла на мягких ногах словно в тумане.

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