Профессиональный хакер рассказал, как защитить сотовый телефон от взлома
Видео
Каким мы запомним Василия Ланового
Видео

Безутешная вдова: Купченко во время похорон Ланового целовала гроб и еле стояла на ногах

Народного артиста проводили в последний путь.

Безутешная вдова: Купченко во время похорон Ланового целовала гроб и еле стояла на ногах
Ирина Купченко и Василий Лановой. Фото: Global look press.

В Москве состоялась церемония прощания с Василием Лановым, который умер в 87 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Церемония прощания прошла в его родном Театре имени Вахтангова, где его тело разместили на сцене в гробе со стеклянной крышкой.

И во время гражданского обряда, и на отпевании в храме актриса держала себя в руках, но, когда тело с ее мужем привезли на кладбище, она уже не смогла сдержаться. Как пишет «Собеседник», вдова горько разрыдалась, с трудом держась на ногах. Ее под руки подхватил сын Александр и помог прийти в себя.

Ирина Купченко в храме.
Ирина Купченко в храме. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Ирина Петровна долго стояла у гроба, целуя его крышку и разговаривая в последний раз с супругом. От могилы ее увели родственники, женщина шла на мягких ногах словно в тумане.

Смотрите также

Тэги

Василий ЛановойИрина КупченкомогилапохороныУмер Василий Лановой