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Деревянный крест и море алых цветов: как выглядит могила Василия Ланового

Народного артиста похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Деревянный крест и море алых цветов: как выглядит могила Василия Ланового
Василий Лановой. Фото^ Global look press

28 января на 88 году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом, умер народный артист Василий Лановой. Любимца публики похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Прощаться с Василием Семеновичем пригласили в Театр имени Вахтангова, где он прослужил 60 лет. Тело актера поставили на сцене, уложив в гроб со стеклянной крышкой и укрыв его белым саваном.

Ирина Купченко в храме.
Ирина Купченко в храме. Фото: Владимир Веленгурин/ КП

Как пишет КП, во время гражданской церемонии включили песню в исполнении актера «От героев былых времен». В этот момент все, не сговариваясь, встали. Когда прощание закончилось, вся сцена оказалась усыпанной цветами.

По православным традициям каменный памятник Лановому ставить сразу не стали, пока на месте вечного упокоения кинозвезды возвышается простой деревянный крест. Погост укрыли красным навесом, под которым в настоящий момент друзья, почитатели и близкие разложили множество цветов. В основном они красного цвета.

Могила Ланового.
Могила Ланового. Фото: Владимир Веленгурин/ КП

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