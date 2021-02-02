По совету Васильева: Муцениеце в брючном костюме трендового цвета гоголь-моголь отметилась на съемках

В наступившем году одной из трендовых остается палитра желтого цвета. Все вариации оттенка – от пастельной до канареечной и даже куркумы, попеременно то лидируют, то уступают друг другу пьедестал, но не покидают его. И одним из ультрамодных в этом сезоне стал цвет гоголь-моголь. Об этом рассказал в программе «Модный приговор» Александр Васильев.

«Цвета омлет, или цвета гоголя-моголя в тренде сезона», — подчеркнул ранее Васильев.

И по совету Васильева уже поспешила выгулять костюм в подобном оттенке актриса Агата Муцениеце. Экс-жена Павла Прилучного появилась на съемке в брючном костюме цвета гоголь-моголь. Завершили образ нюдовые лодочки.

Агата Муцениеце – не только звезда театра и кино. Девушка успешно ведет блог, а также является телеведущей. Стало известно, что в восьмом сезоне проекта «Голос. Дети» она вновь составит пару Дмитрию Нагиеву.

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