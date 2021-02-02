Присела отдохнуть: Лиза Галкина в розовых роликовых коньках покаталась по семейному замку

Двойняшки Пугачевой и Галкина постоянно что-нибудь придумывают дома, и им никогда не бывает скучно.

Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизе и Гарри уже по семь лет, и ребятам дома некогда скучать. Они очень дружно ладят между собой и часто выдумывают веселые игры и досуг, чтобы поднять настроение не только себе, но и маме с папой. То организуют выставку картин, то модный показ, то музыкальный концерт.

Иногда детям звезд хочется и пошалить. Тогда они берут в руки самокаты и наматывают круги по просторным залам семейного замка. Или обувают ролики и тоже – только успевай ловить! Но Максиму Галкину удалось запечатлеть малышку Лизу в розовых коньках – девочка присела на ступеньки отдохнуть. Она, к слову, в тон роликам подобрала весь свой аутфит – платье и колготки нежно-розового цвета.

Недавно на прогулке Лиза Галкина с папой выучили названия элементов одежды на французском. Это была обычная уличная забава, но получилось не только весело, но и полезно.

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