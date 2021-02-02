Дама с собачкой: дочь Малинина прогулялась по Ковент-Гарден в кепке и пальто с меховыми манжетами

Дочь Александра и Эммы Малининых, 20-летняя Устинья осенью прошлого года поступила в Королевскую академию музыки в Лондоне. Девушке пришлось переехать в столицу Англии, а раньше она жила с родителями в немецком Мюнхене. К слову, наследница музыканта всегда мечтала стать оперной певицей и уже находится на полпути к цели.

В свободное от учебы и выступлений время Устинья выбирается в город. Она обожает гулять по Лондону вместе с мамой, если Эмма гостит у дочери, и маленькой собачкой. Накануне юная леди отправилась на прогулку в Ковент-Гарден. Она призналась, что это – одно из любимейших мест в Лондоне.

«Здесь находятся не только магазины и рестораны, а так же один из самых замечательных оперных домов мира Royal Opera House», — рассказала дочь Малинина. И добавила: «Ковент-Гарден знаменит своей музыкальной атмосферой! Каждый день на площади собираются музыканты и художники, которые пытаются удивить прохожих своими талантами».

Для прогулки по городу Устинья облачилась в длинное пальто-халат с меховыми манжетами, черную кепку и высокие сапоги в тон. Гармонично вписалась в стильный аутфит красавицы сумочка Hermes. Любимую собачку девушка прижала к себе так близко, что ее можно и не заметить.

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