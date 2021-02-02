Стильный выход: Бузова пришла в студию шоу в кожаном пиджаке и мини-юбке с цепями

В конце 2020-го года на телеканале ТНТ закрылся проект «Дом-2». Для многих участников, телеведущих и поклонников реалити эта новость стала полной неожиданностью. Так внезапно вдруг прервавшаяся 17-летняя история телестройки ждала продолжения или какого-то сюрприза, но его не случилось.

На ТНТ осталось шоу «Бородина против Бузовой». Но теперь там разбирают не истории участником «Дома-2», а проблемы обычных людей. И Ольга Бузова накануне появилась в студии программы в кожаном пиджаке и мини-юбке.

Девушка рассказала, что вместе с экспертами обсуждала тему дружбы между мужчинами и женщинами. Ее личное мнение – такие отношения существуют. А вот многие гости шоу убеждены в обратном.

К слову, начало года принесло самой Ольге Бузовой испытание. Телеведущая рассталась с бойфрендом, от которого, по ее словам, натерпелась немало боли, и теперь переживает не лучшие времена. Однако, девушка всем своим видом и делами стремится показать, что она сильная и сможет справиться.

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