Новое хобби: Шейк в дутом пуховике и со стильной сумочкой появилась на улице Нью-Йорка с метлой

35-летняя супермодель Ирина Шейк, которая уже несколько лет живет в Нью-Йорке с мамой и трехлетней наследницей от Брэдли Купера Леей, похоже, нашла себе новое хобби. Девушка появилась на одной из улиц мегаполиса с метлой и начала подметать снег.

Для выхода «в свет» Шейк выбрала белый укороченный дутый пуховик и грубые ботинки в тон. В одной руке у красотки виднелась стильная сумочка и стаканчик кофе, в другой – метла. При этом модель, кажется, была полностью поглощена процессом уборки снега.

Как оказалось, таким образом девушка с подругой решила развлечься. В Нью-Йорке начался долгожданный снегопад, и, чтобы поднять себе настроение, красавицы поспешили поиграть в снежки и даже слепили снеговика.

К слову, Шейк обожает снегопады и часто радуется выпавшим осадкам.

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