«Прям как я люблю»: Бородина в бархатном жакете и мини-шортах разбила гору посуды в ресторане

Не успел сойти мальдивский загар, как Ксения Бородина снова отправилась отдыхать. Но на этот раз вдвоем с мужем. Телеведущая и Курбан Омаров улетели в Дубай, чтобы вдвоем провести время вдали от дома. В первый вечер они устроили романтический ужин в одном из фешенебельных ресторанов, где, к слову, рэпер Моргенштерн прокутил за вечер 200 тысяч рублей. А на следующий день предпочли более веселый и непринужденный досуг.

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В одном из греческих ресторанчиков Бородина встретилась вместе с Викторией Лопыревой и Инной Жирковой. Девушки не только весело провели время, но и немало посуды побили. Каждая из подруг с удовольствием испытала на себе, каково это – со всего размаху кинуть об пол гору тарелок.

К слову, впервые Бородина побывала в подобном заведении в прошлом году. Только нашла она такой греческий ресторан, где бьют тарелки и танцуют сиртаки, в Турции. Именно тогда телеведущая допустила ошибку в наряде, и многим подписчикам брюнетки показалось, что она беременна.

На этот раз Ксения выбрала более однозначный вариант аутфита. Красавица облачилась в черный бархатный жакет с серебристой окантовкой и мини-шорты. Она сняла себя на видео, похваставшись своим образом, от которого осталась в восторге: «Очень красивый мейк сегодня, прям как я люблю», — не могла налюбоваться телеведущая.

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