С невинной улыбкой: жена Цекало в легком секси-халатике обнажила выдающуюся грудь

59-летний продюсер Александр Цекало счастлив в браке с 29-летней художницей Дариной Эрвин. Они поженились в начале 2019 года в Беверли-Хиллз и обосновались в Калифорнии. Недавно они вернулись из отпуска, который устроили себе на побережье океана в новогодние каникулы, и теперь с новыми силами приступили к работе.

Однако, судя по контенту, у Эрвин далеко не рабочее настроение. Девушка, к слову, пишет картины в стиле ню и время от времени радует своих подписчиков довольно пикантными снимками. На этот раз она запечатлела себя на селфи в тонком халатике, обнажившем упругую грудь. С невинной улыбкой красавица позировала в зеркале.

«Красота заключается в том, чтобы осознать, насколько вы полны любви, женственность — в том, чтобы позволить этой любви сиять через ваше тело», — подписала снимок Эрвин.

К слову, с началом года Эрвин можно увидеть на больших экранах. Девушка снялась вместе с Павлом Прилучным в фильме «Мажор» и осталась в восторге от совместной работы

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