«Кто там?»: Рудковская с малышом Арсением появились на прогулке

46-летняя Яна Рудковская в прошлом году стала многодетной мамой. У них с Евгением Плющенко появился еще один ребенок, сынок Арсений. Малышу уже четыре месяца, и мама с папой не могут надышаться им. Молодой отец регулярно делится в микроблоге фотографиями и видео о том, как нянчится с Арсением – нежно пестует, обнимает и целует его.

больше по теме Папины объятия: Плющенко показал трогательное общение с малышом Арсением Младшему наследнику фигуриста и Яны Рудковской уже исполнилось 5 месяцев.

Рудковская, несмотря на свою занятость, тоже старается посвящать себя материнству по максимуму. Накануне она отправилась с крохой на прогулку. Коляску с малышом светская львица выкатила во двор.

«Кто там?», — подписала снимок продюсер.

Мамочка заглядывает к малышу в коляску, создавая ему комфорт внутри, а потом нежно улыбается.

Напомним, у Плющенко и Рудковской есть восьмилетний сынок Саша, а также наследники от предыдущих отношений – первенец Егор у фигуриста и Николай у продюсера.

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