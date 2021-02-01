«Очень своеобразный вкус»: Жанна Бадоева подчеркнула талию кожаным корсетом на шнуровке

Ведущая программы Первого канала «Жизнь других» Жанна Бадоева в эти дни снимает передачу о далекой Коста-Рике, а потому демонстрирует в Instagram наряды, в которых жительницы средней полосы России смогут щеголять только летом. А значит, есть время подготовиться.

Для прогулок по Коста-Рике Жанна Бадоева облачилась в черную блузку и юбку с подолом, украшенным кружевами-воланами. Акцент на талии теледива сделала с помощью кожаного корсета на шнуровке.

«Ой, как я люблю юбки, платья. Обожаю», — призналась в Instagram Жанна Бадоева.

Подписчицы телеведущей просят ее указывать бренды нарядов, в которых она щеголяет. Между тем дизайнер Сергей Никулин в беседе с Teleprogramma.pro дал понять, что копировать образы Жанны Бадоевой стоит с большой осторожностью. Есть опасность навредить самим себе.

«У Жанны Бадоевой всегда был, на мой взгляд, специфичный, очень своеобразный вкус, характеризующий ее именно как личность творческую, как медийного человека, — отметил Сергей Никулин в беседе с Teleprogramma.pro. — В этом образе есть отголоски и «Диора», и «Шанель». Особых нареканий к образу нет. Жанна — молодец, все очень стильно смотрится. Если отдельно рассматривать платье, обувь и пояс, то фактуры хорошо сочетаются, объединяются черным цветом. Для лета, конечно, хотелось бы что-то более светлое, но это дело вкуса».

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для светских и культурных мероприятий, а также фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках.

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