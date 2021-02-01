«Нам один месяц»: невестка певицы Валерии запечатлела дочку в пудровом платье-пачке

Малышка Селин появилась на свет в первый день года.

Прекрасную дату отмечает в этот понедельник семья известной певицы Валерии – первого февраля маленький день рождения у внучки звезды. Очаровательной крошке Селин исполнился месяц. О важном событии напомнила мама девочки Лиана Шульгина.

Она разместила в Instagram трогательный снимок, запечатлев дочку в полный рост и нарядив ее в невероятно красивое платье-пачку, украшенное цветком на груди, чепчик и комбинезон. Все это пудрового цвета и выглядит невероятно нежно, мило и трогательно. Личико дочки молодая мама пока показывать не решается, оно закрыто смайликом.

«Сегодня нам 1 месяц! Мы тебя так сильно любим, наша девочка. Я никогда не была так счастлива! Каждый день благодарю судьбу», — написала под снимком Лиана Шульгина.

Подписчики молодой мамы поздравили ее с первым днем рождения дочери. Они желают девочке и ее семье добра и радости.

«С первым месяцем крошечку! Пускай растет здоровенькая и счастливая», «Счастливой судьбы малышке», «Расти здоровенькой и счастливой, красавица Селин», «Платье – зефирка», — умиляются в Сети.

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