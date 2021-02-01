Кожа лица блестит: 38-летняя Водянова в кирпичной водолазке сделала честное селфи

38-летняя Наталья Водянова как многодетная мама думает не только о своей карьере, но и о семье. Так, в одном из интервью модель поделилась родительским лайфхаком. Этим советом могут воспользоваться те, кто часто бывает в командировках и редко видится с детьми. К примеру, сама манекенщица завела для младших наследников: Максима и Романа — специальный календарик, в котором она отмечает все рабочие дни: поездки, деловые встречи, разъезды и, конечно же, уикенды. Так, по словам Натальи, ее малыши могут понять, когда мама будет дома.

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Водянова не скрывает: себя она любит видеть без макияжа. Мелкие морщинки и несовершенства кожи ее совершенно не волнуют. В микроблоге модель поделилась свежим селфи без прикрас, показав себя естественную после утомительного дня. При этом Наталья позировала в кирпичной водолазке. И пусть кожа у нее блестела, а под глазами залегли тени — выглядела модель вполне умиротворенной. Возлюбленная французского предпринимателя Антуана Арно редко пользуется косметикой и исключение делает разве что для показов мод.

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